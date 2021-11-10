年逾8旬仍志在服務 二分局樂齡警察志工老當益壯

台中市警第二分局於11月9日舉辦警察志工聯繫會報暨特殊(成長)訓練，會中表揚績優警察志工，其中文正派出所的李徐梅英、杜秋菊、陳李素春更是高齡80歲以上的「資深樂齡志工」，分局長陳家銘也讚許志工們熱心服務、無私奉獻的精神。

本次訓練課程包括防疫、婦幼安全、防制家庭暴力、犯罪預防、防制毒品、交通安全等警政宣導，另因應現行社會文明精神疾病眾多，特別邀請國立成大醫院斗六分院精神部蔡宗延心理師，到場分享「精神疾病之認知及與患者互動技巧」、「認知高齡人生」觀念，除了靜態的課程，現場更安排「第二分局和平鴿志工宣導團」成員才藝表演，勁歌熱舞帶動唱，讓現場氣氛嗨到最高點，歡笑連連。

此次分局長陳家銘親自頒贈獎狀表揚13名績優警察志工，她們分別來自各派出所志工隊，每位皆具有豐富經驗，其中文正派出所的李徐梅英、杜秋菊、陳李素春更是高齡80歲以上的「資深樂齡志工」，秉持著「活到老，學到老

」的精神，警察志工不僅協助員警服務民眾，也經常對同仁噓寒問暖，是第一線員警最堅強的後盾，有別於警察的威嚴感，志工熱情而溫柔的力量更能拉近警民間的距離。

陳家銘特別利用此次機會向北區志工隊揭櫫台中市各項治安、交通工作亮麗的成績單，民眾滿意度亦逐年上升，顯見台中市治、交安平穩進步；另會中利用大數據分析詐騙手法類型，提醒發現可疑提(匯)款，隨時通報所轄派出所或撥打110，警二分局將啟動詐欺即時聯防機制，由偵查隊及區域聯防之派出所共同組成「詐欺聯防宣導團」進行阻詐，與金融機構聯手破解詐欺集團的話術，保衛市民的財產。