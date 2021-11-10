新北電視台攝影棚庫房起火竄黑煙 消防搶救畫面曝光 13:572021/11/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員迅速將火勢撲滅。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北電視台攝影棚庫房起火竄黑煙 消防搶救畫面曝光 今（10）日中午12時許，位於新北市中和區中正路的「GOOD TV」8樓攝影棚庫房不明原因起火，新北市消防局於12時18分獲報後，立即派遣鄰近消防大隊、分隊前往救援，火勢時12時29分控制，12時32分熄滅，燃燒雜物面積約3平方公尺，起火原因火調人員已在調查。 恒大風暴滾雪球 佳兆業求援 北部建商南進 搶中捷共構宅商機 #電視台 #攝影棚 #庫房 #起火 #平方公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電索尼合體 日本設晶圓廠 04:102021/11/10 財經焦點 天成文旅繪日之丘「回嘉過好年」專案 12／31前預訂享7折早鳥優惠 11:342021/11/10 生活 暖暖特色加工品選拔 業者力挺 04:102021/11/10 投資理財 台灣Pay繳地價稅 合庫送500點紅利 04:102021/11/10 全球財經 桃園警員酒駕記大過 再爆暗槓贓證物 04:102021/11/10 社會新聞 房價「有感」上漲 申請房貸銀行喊「估不到！」 16:352021/11/09 財經 中國地產大咖 籲國企戰略投資 04:102021/11/10 焦點新聞 影帝淡出演藝圈6年驚爆在家逝世 享壽85歲 12:372021/11/10 娛樂 高盛逆勢加碼陸房企債券 04:102021/11/10 全球財經 開卷書摘》向全世界展現高雄的自信美麗！2021國慶焰火在高雄 07:002021/11/10 寶島 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 12:042021/11/10 財經 社會熱門新聞 男大生遭惡煞暴打重傷 盧秀燕下令：查清楚背後是誰給他們撐腰 - 社會 瑪莎拉蒂惡男身份曝光！狠將男大生打到顱內出血 疑無業富二代 - 社會 台中瑪莎拉蒂3惡煞黑底曝光 服役時鐵椅毆同袍嗆：還有下次 - 社會 退休警密會小三嘿咻後暴斃 妻崩潰怒告她過失致死 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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