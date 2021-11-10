新北電視台攝影棚庫房起火竄黑煙 消防搶救畫面曝光

今（10）日中午12時許，位於新北市中和區中正路的「GOOD TV」8樓攝影棚庫房不明原因起火，新北市消防局於12時18分獲報後，立即派遣鄰近消防大隊、分隊前往救援，火勢時12時29分控制，12時32分熄滅，燃燒雜物面積約3平方公尺，起火原因火調人員已在調查。