光隆(8916)第4季隨著越南解封，產線已全面復工，在加速重啟生產下，產能已達滿載，將迎來淡季不淡。而在業外也頗有斬獲，昆山股權處分與宜蘭建案，均陸續貢獻入袋，光隆第4季的獲利表現將是內外皆美。

光隆10月合併營收6.55億元，月增26.1%，年減15.0%;今年前10個月累計營收65.37億元，年減12.0%。

受到第三季越南停工的影響主要是成衣與家紡部門，隨著越南解封及員工疫苗接種率已達96%，產線目前已全面復工。為了追趕落後的出貨進度，在重啟後加速全力生產，10月出貨明顯增長，成衣與家紡營收月增率，分別為92%及27%。但受到航運艙位不足，成衣約有380萬美元成品，被迫遞延至11月、12月出貨，若加計回10月合併營收，則是月增6.5%，並與去年同期持平。

展望今年第4季，光隆在第3季出貨遞延加成、以及入冬反聖嬰現象預期和客戶庫存水位偏低，成衣客戶為確保供應無慮已提早下單，促使淡季產能滿載，將迎來淡季不淡的盛況，也將延續到明年第1季。再加上業外開花結果，昆山股權處分案與宜蘭建案均將於第4季陸續入帳，光隆在業內業外表現可期下，第4季獲利將締造新猷。

光隆也已公布第三季財報，第3季合併營收17.96億元，年減 25.9% ;營業利益0.33億元，年減79.2%，營益率1.9%;稅後純益 0.11億元，年減91.2%，EPS -0.26元，主要是扣減特別股股息4550萬元，排除特別股股息後的EPS為0.09元。今年前3季合併營收58.82億元，年減11.7%; 營業利益1.96億元，年減53.5%;稅後純益2.71億元，年減18.2%，EPS 1.72元。