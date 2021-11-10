貨櫃三雄長榮、萬海第三季陸續繳出EPS15元左右的好成績，陽明獲利表現也有很大想像空間。近日長榮、陽明股價突破季線反壓後，沿著5日線震盪，今尾盤急殺收黑。面對目前「打擺子」盤勢，投資人該如何操作，專家指出，突破季線代表航運三雄玩真的，這裡操作很簡單，手上有船票就續抱、跌破5日均線再賣；空手者就跌破5日均線再買；若在月線進場者，短線獲利逾2成可先賺一趟。

長榮上周公布第三季財報繳出EPS逾15元佳績，單季賺贏上半年，前三季EPS逾30元；萬海第三季EPS14.57元，前三季稅後純益EPS 28.37元，陽明雖然尚未公布，市場預估獲利也不相上下，法人認為，三雄全年EPS有機會上看40～50元，明年獲利也不輸今年。

台股今（10日）漲多震盪整理，航運三雄開高走低，尾盤急殺翻黑，長榮和陽明分別下跌1.6%至120元、0.8%至115元，萬海股價最疲弱，終場重挫3.5%、收在177元。

近期三雄漲高後，股價持續震盪，投資人該如何操作；對此，股市技術分析名師朱家泓在《理財達人秀》節目表示，航運三雄突破季線代表玩真的，季線小幅下彎並不礙事，就像大盤季線也往下，但現在也往上了，長榮站上季線，且有量、有價、有線是有效突破，但這一波從月線漲到季線已來到高檔區，這裡操作很簡單，有單續抱、跌破5均再賣，沒單的話跌破5均再買，而月線進場抱到季線的投資人，獲利已超過2成可先走一趟。

他分析，長榮、陽明線型很像在打圓弧底（碗公底），但因前高138.5元附近壓力重，圓弧底到了之後，是否做「右把柄」值得期待，若右把柄沒跌破季線再續攻，可持續向上操作，通常底部由空翻多一定會歷經相同過程，首先走短多，遇重壓回來修正，修正之後如再突破，就走另外一波行情，以日線來講，目前走初升段，遇壓回來修正再走主升段，後續值得留意。

朱家泓表示，長榮前高138.5元附近壓力大，也是圓弧底左邊高點，若突破就是一個完整圓弧，反而是不錯進場時機，但他提醒投資人，千萬別在沒有突破就進場，小心因回檔而被套牢，已打底完成的股票就按照技術面來操作。

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