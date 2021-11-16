39歲主播吳宇舒外型高挑美麗，形象專業清新，曾被票選為無名小站超人氣美女主播冠軍，也是PTT鄉民公認的十大最正主播，臉書高達24萬網友追蹤。近日她突然PO一張以白柚隱喻為胸部的美照自娛娛人，讓網友笑說：「原來主播也挺幽默風趣的！哈哈！」

吳宇舒昨15日晚間在臉書粉專開玩笑：「我也可以放兩大顆在桌上！」只見她把兩顆大白柚放在胸前的位置，身體微微向前，露出燦爛笑容一起自拍，原來這是台南市長黃偉哲送她的禮物，有趣的發文迅速蓋起3百多則留言，主播簡立喆笑說：「哈哈哈哈拚了！」其餘網友也紛紛直呼：「這回夠大了」、「真的好大的兩顆」、「這構圖根本老司機」、「妳被帶壞了」、「熟了會下垂」、「又圓又大」還有人取諧音叫吳宇舒「吳E舒」，釣出本人回覆：「這兩顆不只E吧」讓底下老司機拚命開車。

吳宇舒播報風格台風穩健、氣質端莊，但私下個性其實很大方、親民，常常在社群平台分享衝浪、健身等生活點滴，上個月她在颱風前夕到屏東衝浪，曬出一組身穿比基尼的辣照，身材曲線相當完美，幾乎找不到一絲贅肉，不過浪實在太猛烈，她忍不住大呼：「划到背沒力還出不去，逃回岸上也能翻好幾次。隔天教練就帶我來解鎖這個祕境（海口沙灘）整片海都我的！（但是浪小到我等得頭暈）」。