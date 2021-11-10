科思創2021年第三季度業績取得強勁增長，延續了上半年的高水準盈利勢頭。得益於旺盛的需求和較高的銷售價格，銷售額年增55.9%至約43億歐元，與去年第三季度相比，核心業務銷售量小幅增長0.8%，這主要是由於2021年4月1日公司完成了對帝斯曼樹脂和功能材料（RFM）業務的收購。儘管需求持續強勁，但因計畫外生產中斷造成的產品供應暫時受限抑制了增長潛力。

因利潤率呈顯著上升趨勢，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）上漲89.0%至8.62億歐元。利潤率提高是因為有利的競爭優勢引起的銷售價格大幅上漲，這使得科思創能夠相應抵消原材料價格的上漲。因此，第三季度的稅後淨利增長了一倍多，達到4.72億歐元。

科思創再次調整了全年的盈利預期。集團現預計2021年全年EBITDA將處於30億至32億歐元之間（此前為27億至31 億歐元之間）。由於產品供應受限，全年核心業務銷量增長預計將處於10%至12%之間（此前為10%至15%之間），其中約 6 個百分點仍然來自RFM業務的貢獻。

科思創還宣佈，將重啟於 2020 年初暫停的世界級MDI工廠的建設投資專案。公司正研究在美國或中國建設新工廠，最終決定預計將於當前專案階段結束後作出。新工廠計畫於2026年投產。集團計畫在新專案採用高能效的AdiP技術，此技術已應用於德國布隆斯比特工廠。該技術可以幫助MDI工廠減少多達35%的二氧化碳排放量。

功能材料板塊2021年第三季度核心業務銷售量同比下降11.6%。儘管需求旺盛，但計畫外生產中斷導致產品供應受限，從而削弱了增長潛力。這導致傢俱與木材加工行業及建築行業的銷量下滑，特別是在 EMLA（歐洲、中東、非洲和除墨西哥以外的拉丁美洲）和亞太地區。由於銷售價格上漲，該板塊的銷售額增長52.2%至約22億歐元。由於大幅增長的銷售價格抵消了原材料價格的上漲，利潤率實現增長，EBITDA達到7.55億歐元，遠優於去年同期的2.88億歐元。

解決方案和特殊化學品板塊2021年第三季度核心業務銷售量同比增長22.7%，這主要受益於收購RFM業務帶來的額外增長。銷售額也增長60.6%至約21億歐元，這歸功於平均銷售價格的增長，以及收購RFM所帶來的更豐富產品組合的效應。該板塊EBITDA降至1.73億歐元，較去年第三季度下降16.4%。上漲的銷售價格無法完全抵消原材料價格的上漲，從而導致利潤率下降和利潤減少。對RFM業務的整合成本雖然未超出計畫，但仍對盈利造成了負面影響。