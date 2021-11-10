光纖寬頻、WiFi6、5G等商機都到位，WiFi6E預訂從明年開始出貨，訂單能見度拉高到明年第四季，智易（3596）總經理曾釗鵬樂看明年營收拚增雙位數成長。

疫情讓網路需求激增，曾釗鵬表示，「網路需求be heavy」，已經是回不去的事實，不光是頻寬需求變大，連規格要求也變得更為嚴苛，為網通廠帶來前所未有的商機，不光是台灣，這樣的改變在全球都會發生。

值此轉變期，智易也就市場配比做重分配，曾釗鵬表示，歐洲市場佔比超過一半、獨大的狀況，但明年應該不會再發生，雖然歐洲市場明年仍會成長，但推估佔比將會下修到四成以上，其他非歐洲地區包括拉美、亞太區，明年都會有不錯的成長，特別是美國，明年佔比有望突破三成，亞太區明年的佔比也會達到二成多，值得關注的是，經濟力較為薄弱的新興市場已出現加速升級的狀況，部分地區甚至連W iFi 6的需求都已浮現。

隨著在手訂單量持續擴增，智易目前訂單能見度已來到明年底，曾釗鵬表示，對於明年展望依然樂觀，以智易2017至2021年營收年複合成長率達18％，且獲利成長率優於營收成長率的態勢看來，明年營收將力拼維持二位數成長，至於獲利成長率能否超過營收成長率？曾釗鵬也不諱言，此為內部目標，會要再努力。