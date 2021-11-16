受惠美博弈、自動化專案陸續開出，工業電腦廠艾訊（3088）下半年業績大舉回升，第3季獲利亮眼。法人預估，公司目前在手訂單暢旺，不僅今年營收成長，明年因美系客戶需求能見度高，且歐亞市場將接續成長力道，下半年動能更勝上半年，全年營收、獲利同步向上。

艾訊16日召開線上法說，發言人黃士青表示，今年訂單需求遠優於往年，尤其是已看到美國復甦力道強勁，客戶下單意願明顯提升，加上陸續收到提前備料的零組件，第3季產品交貨放量，帶動單季營收跳高，EPS 1.58元，也較前幾季成長。

艾訊受惠博弈訂單加持，推升下半年業績衝高，但也因美系客戶需求強勁，將原訂第4季供貨的博弈產品提早拉走，導致10月營收相對減少。法人預期，艾訊11、12月營收規模約達4億元，第4季業績仍處高峰，毛利率則可望維持33、34％水準。

黃士青坦言，目前缺料狀況仍持續發生，包括Power IC、CPU及部分特殊料件交貨周期拉長，預估明年多少還是會受到影響。

不過，由於公司已向客戶告知需提前下單進行備料，對於明年訂單掌握度高。整體看來，美系客戶需求持續復甦，將是艾訊上半年營收成長的重要因素，歐洲、亞洲拉貨力道則可望在下半年顯現，全年營收將有雙位數成長，隨著營收規模擴增、毛利率持穩，獲利表現也將同步向上。

艾訊8月董事會通過向友通購買汐止廠房，交易金額5.5億元，坪數約3000坪，比目前北投廠空間大約多出2成，預計月底完成交屋。公司規劃明年底正式投產，並將產線全數移至汐止新廠生產，總產能最多可提高5成，足以因應未來3～5年客戶成長需求。