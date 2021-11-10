10日根據韓國央行數據，10月份時韓國銀行對家庭貸款有減緩趨勢，因為當地政府擔心家庭債務飆升，故嚴格控管家庭借款審查與資格項目。

韓國央行表示，截至10月底，銀行對家庭放款為1057.9兆韓元，約8973億美元，較9月增加5.2兆韓元。同時，若單月比較，10月所增加的較9月的6.4兆韓元要小很多。同時，10月也低於2020年同期的10.6兆韓元。

在家庭貸款總額中，抵押貸款10月時月增4.7兆韓元，至774.5兆韓元，較9月的5.6兆韓元明顯減少。

由於擔心家庭貸款金額飆升，可能會影響景氣復甦，故韓國一直在緊盯著相關放款作業。

10月時，韓國政府曾宣布將從2020年元月開始，將依照借款人的還款能力來放款，借錢若不量力而為，家庭債務將會產生許多社會問題。

目前，韓國央行在10月時還是把利率維持在0.75%，但外界猜測，11月底時可能再度升息，除了打壓通膨外，也要降低家庭借款規模。