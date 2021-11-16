畢馬威公布第四季「大陸經濟觀察」報告，預料未來一段時間大陸經濟復甦將面臨更大挑戰。

畢馬威首席經濟學家康勇指出，當前全球經濟不確定因素依然較多，受大宗商品價格上漲、國際供應鏈持續緊張，以及能耗雙控等影響，預計未來大陸工業生產增速將進一步放慢，9月、10月製造業採購經理指數（PMI）已經連續兩個月處於收縮空間。

此外，經濟恢復尚不均衡，傳染性更高的變異病毒仍在傳播，也將拖累居民消費增長，未來一段時間大陸經濟復甦將面臨更大挑戰。

畢馬威中國表示，大陸房地產調控持續發力，近期部分房地產企業債務風險加大，商品房銷售、新開工、施工等各項數據均有所下降，預計未來房地產投資增速將繼續回調。

此外，2021年地方政府債券發行後置，有助於利用好上半年穩增長的窗口期，防範化解地方政府債務風險。然而，目前大陸經濟面臨下行壓力加大，第三季經濟增速放緩，第四季地方政府專項債發行或有所提速，並加快形成實物工作量，以確保近兩年經濟運行在合理區間內。

報告指出，展望未來，考慮到第四季有較大規模MLF到期及地方債的發行，銀行體系流動性需求上升，人行有可能通過定向降準補充流動性。另外，還將繼續加大力度服務實體經濟，用好新增的3000億元支小再貸款額度，實施普惠小微企業貸款延期還本付息和信用貸款支持計劃。