電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（10）日公佈今年第三季營運成果。經結算，第三季單季營收達111億元，較上季營收100.04億元，季增11％，亦較去年同期成長17％。第三季營業利益達2.34億元，較上季營業利益1.94億元，成長逾21％。單季歸屬母公司稅後淨利達1.83億元，較上季稅後淨利1.65億元，季增逾11％。以加權平均股數換算，單季EPS為0.73元，相較於今年首季及第二季的EPS0.56、0.66元，仍維持季季高的走勢。

另在累計營運方面，中磊今年前三季累計營收307.02億元，相較於去年同期255.18億元，年成長率20％。前三季營業利益為6.03億元，累計稅前淨利為5.89億元，歸屬母公司稅後淨為4.88億元。以加權平均股數換算EPS為1.95元。

後疫情時代的全新生活型態來臨，資訊傳輸需求暴增，居家辦公、視訊教學、高畫質影音串流、智慧穿戴暨遠端監控、以及元宇宙帶動的產業變革等，大舉推升全球寬頻設備升級潮，展望未來，中磊表示，市場需求依然強勁，對明年展望依然樂觀。

中磊指出，全球佈局成果顯現，除北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，新興市場包括印度、拉丁美洲、東歐等新興市場之電信市佔率持顯著提升。透過靈活調配中國、台灣、菲律賓及印度等四地生產據點，中磊成功因應全球供應鏈緊俏現勢，回應客戶需求。

就新技術佈局部分，中磊表示，未來仍將深耕電信寬頻技術，持續投入新產品研發，舉凡新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.x Cable產品、5G相關設備、智慧物聯網及數位機上盒等新興應用持續發酵，中磊樂觀看待2022年，營運動能成長可期。