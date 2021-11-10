于姓夫妻登眉原山迷路，仁愛警分局中原派出所派出6人搜救小組，首先在清流部落四號山林道發現2人所開來的皮卡貨車。（仁愛分局提供／黃國峰南投傳真）

于姓夫妻登眉原山迷路，仁愛警分局中原派出所派出6人搜救小組，耗費5個小時後終於尋獲2人，護送至2人停車處。（仁愛分局提供／黃國峰南投傳真）

台中市一對于姓夫妻，7日前往南投縣仁愛鄉清流部落眉原山登山，不料卻在回程時迷了路，南投警消到場搜尋，發現四處芒草比人高，邊以開山刀闢路，邊以哨聲聽聲辨位，耗時5個鐘頭，終於找到2人，2夫妻一邊致謝一邊說還要再來，讓被芒草割得多處傷的搜救人員，忙喊，不要再來了。

于姓夫妻開車至仁愛鄉清流部落四號山林道停車後，攀爬上眉原山的三角點，因為該登山路徑已荒廢多年、芒草叢生，2人鑽過芒草在中午抵達三角點，但下午1點回程途中，卻迷失在茫茫的芒草中，2人一直到下午4點還走不出芒草陣中，眼看天色將晚，才打電話向警方求助。

仁愛警分局中原派出所獲報後，派遣警員賴泳村、陳錦福與國姓消防分隊4名隊員組成6人救難隊前往搭救，並請夫妻倆待在原地。

搜救人員抵達該處，天色已昏暗，眾人戴上頭燈，深入比人還高的芒草林中，並以開山刀闢路，由於芒草相當濃密，一路上，搜救人員的臉頰、脖子、雙手，不斷地被芒草割傷，由於芒草比人還高，頭燈的光束也打不上去，只得請夫妻倆不斷吹哨，讓他們聽聲辨位，調整搜救方位，就這樣折騰了5個小時，終於在距眉原山三角點上方約1.5公里處草叢邊尋獲2人，警方也發現2人若再往旁邊走3百公尺，就會碰上一處懸崖，相當危險。

于姓夫妻獲救後，不斷向搜救人員道謝，但卻表示獲得這次寶貴的經驗，已經了解返程之路徑，有機會一定還要再來，聞言讓多處被芒草割傷，已體力耗盡的搜救人員，直呼不要再來了。

仁愛警分局呼籲，遊客登山前應作好期前規劃、備妥攀爬裝備等相關工作。仁愛鄉清流部落四號山往眉原山的登山路徑已荒廢多年，希望遊客切勿冒然前往，避免浪費救援資源，也徒增自身的危險。