4大公投案年底登場，重啟核四備受矚目，監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌今公布「台電奇異核四仲裁案」調查報告表示，由台電向國際仲裁院提供的43項反請求資料發現，核四至今尚未通過完整測試、未符合安全要求，前經濟部長張家祝卻公開宣稱核四安全無虞，因此通過糾正經濟部及台電公司，並強調，核四是安全問題不是政治問題。

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌今舉行記者會，公布「台電奇異核四仲裁案調查報告」，並在3日通過糾正經濟部、台電。田秋堇說，民國108年5月她看到台電的新聞稿，指仲裁案是因為奇異公司交付的設備，不符規範要求，未完成驗收或無法驗證性能，所以尚未付款。

監委指出，2014年7月30日張家祝公開宣稱核四安全無虞，隔年9月奇異公司向國際商會國際仲裁院提出第一次仲裁，向台電求償1.66億美元，台電遂於2015年12月對奇異日立公司提出「43項反請求」。

田秋堇表示，103年前經濟部長張家祝曾公開表示，核四在封存前完成安檢測試，等於是進入可立即裝填燃料程序，指核四設備符合規格要求，她原想向台電調閱相關資料，發現都列為機密，因此依監察法正式立案後才能調閱。

田秋堇指出，經過2年調查，由台電向國際仲裁院提供的「43項反請求」資料發現，至今仍有23項問題未解決，其中更有近7成是張家祝開記者會前就已發現的問題，「但張家祝都沒有講」。

調查報告中提出5項結論。第一，核四的「系統功能試驗報告」未通過審核，經濟部卻在2014年舉行記者會，宣稱核四安全無虞，造成社會誤解，至今爭議不斷；經濟部2014年臨時組成的安檢小組所做的報告，不具法律效力。

調查報告表示，第二，台電提出的反請求中，其中2項顯示台電審查能力不足，包括設備可承受輻射劑量不符規格，台電竟在監察院調查後才全面清查，發現不符規格的設備達1292個；穿越孔填封材料數量問題，導致2204孔不需使用，但材料無法退回，也無他處可用，台電任由承商予取予求，未及時監督改善，核有怠失，應予糾正。

第三，分散式控制暨資訊系統（DCIS）重要性有如核能電廠的大腦與神經系統，攸關電廠運作與核能安全；43項反請求中，與DCIS相關且問題還沒解決的有7項，2014年經濟部竟宣稱核四安全無虞，與事實不符。

第四，反請求第43項目中，包含897個設計及設備問題，諮詢專家表示，大多涉及系統安全問題，其中與DCIS相關者共355個；顯見台電興建核4多年，無法及時與奇異日立公司解決問題，導致核四廠存在諸多缺陷。

第五，因核四資訊不夠透明，導致社會各界爭議不斷，難以理性討論，台電應向外界適時公布正確訊息，避免社會誤解及紛爭，函請經濟部督促台電檢討改善。

此外，對於監察院此時公布「核四仲裁案」調查報告外界質疑，是否是針對核四商轉公投，田秋堇強調，監察院的「核四仲裁案」調查是在2019年7月29日通過立案調查；而「核四商轉公投」成案是在2019年12月13日，兩者根本沒有關聯。