水手們聽好！台驊控股董事長顏益財今天表示，航運股自疫情發生後已經出現質變，不再是景氣循環股，如果要說航運股是景氣循環股，台股8成股票恐怕都是，且因為海運業聯盟化，未來3～5年都是穩定獲利的狀況，明年合理本益比應該維持5～8倍，本淨比維持3～5倍，目前股價被嚴重低估。

貨櫃三雄昨日公布 10 月合併營收，長榮再次突破500億元大關，衝上527.3億元，在上月略見下滑後再度創高，陽明也連續3個月超過300億元，來到338.8 億元，兩大業者均創新高。萬海則較上月下滑4.89％至245 億元，為史上第三高。

顏益財表示，很多人說航運股是景氣循環股，這種說法已經過時，如果要說航運股是景氣循環股，8成的台股標的恐怕也都是景氣循環股，以目前的航運供給情況，逐漸朝向三大聯盟掌控，已經質變，不再是景氣循環股，雖然運價可能會有回跌的狀況，但就算回檔個20％，貨櫃船業者都還是大賺，不用過於擔心。

顏益財認為，航運業未來3～5年都是穩定獲利的狀況，明年合理本益比應該維持5～8倍，他看過有人估航運股本益比8～10倍，這可能是誇張了點，至於本淨比則維持3～5倍，目前三雄大概都有被嚴重低估現象，且也較國際上其他船公司來得低。

根據上海航交所5日公布最新貨櫃運價綜合指數SCFI為4535.92點，下跌31.36點、跌幅0.7％，連四周下挫，三大遠程航線中，僅美西線持續三周走揚，美東線則連五跌，歐洲線也轉跌。顏益財說，2000點以上都是賺錢的，不需對指數波動太敏感。