塑化加工專業廠相繼公布第三季財報。受惠高端新品、環保材產品助力，永裕(1323)第三季營收年增19.37％，創單季新高，獲利年增14.21％；前三季營收年增10.8％，毛利率24.58％，EPS 2.26元，表現領先。

永裕表示，上海永裕已接獲生物診斷客戶下單量產檢測新冠病毒檢體的裂解管(Extraction tube)，在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨動能，搭配深化製程自動化、精實兩岸管理，營運蓄勢更上層樓。

不過，三芳(1307)、炎洲4306）及恆大(1325)受制原料漲幅攀揚、結束大陸石化事業及口罩出貨隨疫情趨穩下滑等因素影響，第三季獲利反向減少。炎洲前三季EPS1.27元、新洲（3171）前三季EPS1.35元；恆大前三季淨利2.71億元，EPS縮水至3.18元；三芳前三季淨利0.96億元，EPS0.24元。

永裕表示，前三季營運雖面臨新台幣匯率升值之干擾，在受惠高端新品、環保材產品投產挹注下，營收仍交出二位數成長，優於預期。在主要經濟體陸續解除活動管制下，對病毒檢測需求擴增，檢測新冠病毒檢體的裂解管已開始量產，後續業績不看淡。

炎洲包材需求回穩，前三季營收年增30％，營業利益成長58％，但因認列處分大陸子公司萬洲石化損失9.83億元，淨利縮水至7.41億元，EPS1.27元。第四季包材業績持穩看好，卸下石化產業包袱，有助財務結構優化。

新洲受惠台商資金回流在台設廠，激發包裝材料需求暢旺，前三季營收年增22％，EPS1.35元；將投入新電子材料及環保包裝材料開發，強化供應鏈管理及跨足國際貿易，第四季營運穩定攀升。