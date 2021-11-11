美時(1795)宣布與西班牙上市藥廠PharmaMar S.A.(PharmaMar)簽定產品授權合作協議，PharmaMar將授權美時於台灣市場獨家經銷肺癌新藥Zepzelca(lurbinectedin)。透過此項合作，美時將擁有該產品在台灣市場的獨家銷售權、並負責相關藥證申請。

Zepzelca(lurbinectedin)主要用於治療含鉑劑化療(platinum-based chemotherapy)後轉移性小細胞肺癌(SCLC)的成年患者。這是美時自成立以來第一項來自原廠的癌症新藥產品，不僅為美時既有的產品組合增添生力軍，更成為美時在台灣的肺癌用藥市場先鋒。

美時總經理Petar Vazharov表示，肺癌為台灣幾十年來的前十大死因之一。美時很高興有機會與Pharma Mar成為合作夥伴，為台灣的肺癌病患提供更多抗癌新藥的選擇，這個合作強化了美時癌症用藥產品組合。