全台2021年在疫情緊張中度過，但國人刷卡消費動能不減。金管會銀行局副局長林志吉公布最新統計，今年9月國人刷卡金額達新台幣2509億元，雖較8月的2512億元減少3億元，但前九月累計刷卡額已達2兆2735億元，較去年同期的2兆2237億元增加2.24％。銀行局也同步公布2021年第三季非現金支付交易狀況，筆數約10.44億筆、金額約1.44兆元。

今年5月雖受到本土疫情大爆發衝擊，國內外旅遊、餐飲市場，但10月份振興五倍券開始啟用後，加上百貨周年慶開跑、雙十一、雙十二消費檔期，搭配年底聖誕節與跨年購物潮檔期，2021年國人刷卡簽帳金額可望超越去年的3兆元。

就個別銀行來看，國泰世華銀9月刷卡簽帳金額、發卡量雙雙奪冠。就刷卡金額部份，國泰世華銀的416.02億元居冠、中信銀以381元排名第二、玉山銀的 349.06億元位居第三。就發卡量來看，國泰世華銀9月發卡數達18.34萬張、中信銀8萬多張、台新銀5.4萬張。

林志吉分析，整體國銀9月單月發卡增加4.6萬張，主要是有發卡機構發行新卡，至於退卡數達2.5萬張，應是發行新卡影響到現存卡客戶。

就電子支付帳戶部分，與去年同期相比仍呈現高速成長。林志吉指出，9月電子支付帳戶總使用者人數約1498萬人，較上月增加46萬人，較去年同期大增42.8％，當月代理收付實質交易款項金額約72.3億元、較上月增加1.4億元、較去年同期增加22.13％。

當月辦理國內外小額匯兌金額約55.7億元、較上月減少0.6億元，但年增率達145.37％；當月收受儲值款項金額約142.1億元、較上月增加2.3億元、較去年成長80.1％；支付款項餘額約56.9億元、較上月增加0.7億元、年增92.88％。