碳纖維複合材料大廠拓凱實業因自行車等運動休閒產業、醫療等產品需求增溫而受益，第三季合併營收創單季新高，礙於美國子公司清算而認列一次性資產及庫存減損，海外盈餘匯回台灣需繳所得稅，第三季EPS為1.81元、前三季EPS達6.31元，創同期第三高。

此外，拓凱董事會基於中科后里園區建廠因材料及人工等營建成本大幅增加，決議增加編列資本支出預算，投資金額從原本23.32億元增加至27.3億元。

拓凱11日董事會承認前三季財報，第三季合併營收23.49億元，締造單季新高、EPS為1.81元。前三季合併營收達61.82億元、營業利益9.52億元、稅前淨利9.59億元、本期淨利6.39億元、淨利歸屬母公司5.73億元、EPS為6.31元。

拓凱表示，拓凱因自行車、安全帽、球拍等運動休閒產業及醫療產品，在疫情後市場及客戶需求大增，第三季各項產品出貨順暢，第三季營收規模擴大，並反映原物料上漲而調漲客戶報價，毛利率回升至三成以上。但礙於美國子公司清算，認列一次性資產及庫存減損，對EPS影響1.4元，加上中科設廠專案資金需求，匯回海外盈餘需繳納所得稅超過1億元，才出現第三季營收增加，獲利不增反減的情況。

拓凱表示，拓凱第四季自行車及安全帽接單暢旺，航空產品也從谷底回升，加上大陸及越南投資擴建新廠，產能也陸續開出且量產，第四季營運將呈現淡季不淡。