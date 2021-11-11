筆電難得一遇需求大爆發、業外處分利益19億元入帳，仁寶第三季稅後獲利比去年同期翻倍、衝上43.52億元，EPS達到1元，是最近10年來第三次單季獲利有此佳績，在第三季帶動下，前三季稅後獲利為94.39億元，也幾乎比去年同期翻倍，EPS為2.17元，則已經超過去年全年獲利水準。

雖然仁寶第三季還是缺料，中國缺電也讓供應鏈一陣手忙腳亂，都影響工廠生產效率，並使仁寶第三季毛利率不如上一季與去年同期、為3.2％，營益率也只季增0.1個百分點、為1.1％，與去年同期持平，可是在經濟規模帶動下，營業利益則比上一季大增41％，年增率達18％。

而仁寶不僅本業獲利能力有所表現，仁寶在今年公告處分位於昆山的閒置液晶電視廠房，獲利19億元在第三季入帳，帶動仁寶第三季業外獲利激增至21.68億元，是2018年第三季處分聯寶持股以來的單季業外獲利新高。