年度大陸網購盛會「雙11」亮出新高數字，2021年天貓「雙11」在12日公布最終成交規模，總計活動最終交易額（GMV）達到人民幣（下同）5403億元，創歷史新高並突破5千億元關卡，但年成長大幅放緩至8.45％。

此次是天貓第二年採用兩階段新規則的「雙11」，在首屆2020年天貓「雙11」中，最終11月1日至11日成交額為達 4982億元人民幣，較2019年同期、同口徑比較增長26％，實現反彈。在2019年最後一次計算11日單天成交額的天貓「雙11」中，最終成交額為2684億元，年成長率25.7％為最低。

在2021年天貓「雙11」中，多數品牌的銷售額收穫大幅成長，開賣首小時，逾2600個品牌成交額超過2020年首日全天。截至11月11日23時，698個中小品牌的成交額實現從百萬元級到千萬元級的跨越。78個2020年成交額千萬元級的品牌，2021年成交額突破了億元大關。