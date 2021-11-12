新款伺服器及VGA等產品需求暢旺，散熱廠雙鴻(3324)第4季營運可望維持第3季水準，明年在電競NB、伺服器及智慧型手機強勁成長下，雙鴻董事長林育申表示，明年營運展望樂觀，年營收可望成長15%以上，雙鴻今天早盤股價強勢走高。

渡過飽受缺料及銅價飆漲等干擾的第2季，雙鴻營運自第3季回穩，雙鴻第3季合併營收回升到37.04億元，季增23.76%；營業毛利為6.81億元，季增32.69%，單季合併毛利率為18.4%，季增1.24個百分點，稅後盈餘為3.3億元，季增1.53倍，單季每股盈餘為3.86元。

雙鴻表示，第3季因新款伺服器、VGA及蘋果新機開始出貨，營收回到旺季水準，毛利率亦因反應成本陸續調漲產品價格及產品組合較佳回升，累計今年前3季合併營收為101.3億元，年增17.92%，營業毛利為18.43億元，年減0.57%，合併毛利率為18.2%，年減3.38%，稅後盈餘為7.58億元，年減8.6%，每股盈餘為8.77元。

從目前訂單來看，雙鴻預估，第4季可望維持第3季水準，全年業績可望與去年相近。

就產品別來看，雙鴻預估，今年NB營收占比仍是最高，達34%，其他各產品占比分別為VGA占29%、伺服器占16%、NB Gaming占6%、DT占8%、智慧型手機占3%。

看好電動車是下個10年重要產業，雙鴻也不缺席，林育申表示，公司主要鎖定車用智能駕駛的CPU、GPU散熱，目前產品已開始出貨，但受限於車用的認證時間較長，預期要到2023年才會有比較大的爆發力。

在泰國廠部分，雙鴻泰國廠於第3季正式量產，目前以生產有關稅問題的伺服器相關散熱產品為主，未來也將增加生產車用產品。

展望明年，林育申表示，受惠於NB Gaming在VC(熱板)應用上更加普及，不僅ASP(單價)走揚，連量也明顯放大，應用在次世代的伺服器上VC ASP也會成長，今年需求較差的手機散熱在小米、榮耀、三星、OPPO跟進採用VC下，明年可望出現較大幅度成長，預估明年營收年成長可達15%以上，產品毛利率可增加2到3個百分點。

雙鴻預估，明年NB Gaming占比將由今年的6%上升至7%，伺服器可望由16%攀高至19%，智慧型手機占比可望由3%跳增至9%，至於NB、DT、VGA表現大致持平，分別約占29%、7%、25%。