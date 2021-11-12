近兩年5G智慧機快速發展，全球晶片大廠高通卻看到5G在智慧型手機以外的進展，5G的廣泛部署正加速進入眾多產業，快速且有效地連結組織與其業務的各個層面，滲透到各個生活面。

高通認為，智慧型手機和5G密不可分，過去兩年推出的5G智慧型手機使新一代連網技術成為關注的焦點，大幅縮短了下載時間並提升了速度和可靠性，讓使用者能隨時隨地保持連線、運算和通訊，只是，5G的發展遠遠超出智慧型手機領域，5G的廣泛部署正加速進入眾多產業、區隔市場和政府單位，快速且有效地連結組織與其業務的各個層面。

高通表示，超快速的5G毫米波正為實現沉浸式XR的連結智慧邊緣裝置和分散式運算的強大AI等技術創造全新的使用案例。5G不僅僅是一種個人連網技術，它也正推動全球各地的數位轉型，連接每個人和他們的家、汽車，連接企業和其供應鏈、機器人和安全性，以及連接城市和交通與基礎設施系統，這種連結智慧邊緣是5G的核心特色，為人們如何與生活的許多不同層面建立連結提出全新想像。

在連結智慧邊緣運算和超可靠性的推動下，高通與威訊(Verizon)都認為未來幾年5G網路的持續部署和進展將定義物聯網和XR這兩大應用的發展。隨著全球5G網路不斷擴大覆蓋率，智慧型手機將發展得更快速、更智慧且更有效率；然而，5G真正的演進將以更嶄新的方式賦予使用者能力並為各個產業帶來改變。