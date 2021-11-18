交通部委託台灣經濟研究院辦理「交通科技產業會報第五次委員會暨成果展示活動」，並發布「2021交通科技產業政策白皮書」。中華電信(2412)積極參與交通科技產業會報12個產業小組，謝繼茂董事長擔任專家委員，郭水義總經理擔任5G智慧交通應用推動小組共同召集人。

中華電表示，一向致力運用5G與新科技發展智慧交通應用。郭水義總經理日前受邀出席台灣港務公司舉辦之「2021優質港口論壇」與談時表示，5G結合人工智慧(AI)、大數據(Big data)、區塊鏈(Block chain)、雲端(Cloud)、資安(Cybersecurity)等新技術，將創造無限的智慧應用。中華電全力建設5G網路，結合產業建構生態圈，以新科技引領萬物聯網新未來、廣結盟迎接數位轉型新浪潮。台灣將在科技、地緣雙重優勢下，迎來最好的十年新境遇。

以智慧交通為例，中華電結合自身5G網路、雲端與資通訊技術，及中華資安國際、勤崴國際等集團能量，建構「車、網、安、路、雲」緊密結合的車聯網環境與智慧交通解決方案，例如結合5G、AI、Cloud及MEC邊緣運算技術，發展智慧路口、科技執法等應用，以科技助力交通安全月宣導的「路口慢看停、行人停看聽」，提升行人與車輛用路安全，也讓公車、救護車等可優先快速通行。中華電將持續與中央機關、地方政府合作，不斷建構試驗場域，推動交通科技產業會報相關智慧創新應用，布局聯網化、智慧化、共享化、電動化的智慧交通應用服務大未來。