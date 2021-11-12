有多家外媒報導，美中視頻高峰會預計在15日舉行，雖然會談細節仍不清楚，但媒體圈卻傳出中共國家主席習近平可能在會談中邀請美國總統拜登出席北京冬奧。白宮對此拒絕評論，分析人士指出，拜登連東京奧運都沒出席，而且還準備在外交上抵制北京冬奧，習近平沒必要自陷尷尬境地。

《路透》、Politico和CNN數家外媒體都報導，美國總統拜登和中國領導人習近平預計將於下週一（15日）舉行視頻峰會。雖然各方都認為，拜登與習近平直接接觸是防止中美關係走向衝突的最佳途徑。

但外媒CNBC卻同時傳出習近平可能對拜登出席北京冬奧發出私人邀請，藉此挑戰拜登，「將他一軍」。這對拜登而言會是一個兩難的選擇：如果拒絕，可能加劇兩國緊張關係；若是接受，則會使人們對拜登向外界宣示的民主和人權立場產生質疑。

CNBC報導這種猜測方向，白宮根本就拒絕評論，許多分析人士也質疑，拜登連美國堅強盟友日本在艱難狀況下舉辦東京奧運會都未出席，他出席北京冬奧的機率幾乎不存在，何況美國很可能以人權問題抵制運動員參加冬奧，沒有理由運動員不參加而元首出席。習近平不可能發出這種明知會被拒絕的邀請，更不可能平白 會給拜登機會在新疆人權問題反擊北京。

拜登與習近平最近的一次直接談話是9月9日，主要涉及經濟問題丶氣候變化和新冠疫情。而從近期發展看來，中美貿易與氣候議題確實獲得一些進展，外界原本預期兩國元首可能在2周前在羅馬舉行的20國集團峰會期間會面，但因習近平卻未親自參加。

目前中美虛擬峰會雖傳出確定日期，但沒有任何議程細節。雙方在台灣問題與其他議題上仍持續言辭交鋒。媒體引述美方知情人士表示，美國情報單位拿不到中國內部資訊成為白宮決策隱憂。