國安會祕書長顧立雄今天表示，所謂台海和平穩定的現狀，就是有一個中華民國存在的事實，跟一個中華人民共和國存在的事實，美國反對一方片面改變現狀，就是蔡總統「互不隸屬」的現實客觀現狀。
顧立雄今在立院司法法制委員會答詢立委質詢時，認為美國總統拜登在拜習會後的說法，是呼應蔡總統雙十談話，美方對於蔡總統「互不隸屬」有深刻理解並不反對。國民黨立委翁重鈞則質疑，拜登跟中共總書記習近平的談話中，哪裡有談到互不隸屬？
顧立雄指出，美國一向奉行一中政策，由台灣關係法、三公報、六項保證所指引的一中政策，這是對於台海兩岸地區的現狀描述，蔡總統的國慶談話中提到「互不隸屬」，是現實客觀的描述，「我認為是一致的。」
翁重鈞則質疑，拜登提到的是「反對片面改變現狀或是破壞台海和平穩定的作為」，顧立雄說這是在呼應「互不隸屬說」是顧立雄自己的引申，不見得正確。
翁重鈞認為顧立雄「過度解讀」，他也直言，「中國大陸不懂統戰啦」，花很多錢做兩岸青年論壇、惠台措施，但他的軍機飛來飛去，軍艦繞來繞去，「所做的都零分還扣分，台灣人不信這套，中國大陸做這事都是在幫忙民進黨！」不了解台灣人個性，都會引起台灣內部反感不會得到年輕人認同，兩岸會緊張他們那邊也要負很大責任。
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