重罰遠東意在「殺雞儆猴」？ 國台辦最新回應

美中元首日前舉行線上會晤時，中國國家主席習近平對美國總統拜登表示，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國大陸將不得不採取斷然措施。如何界定「突破紅線」行為？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（24日）在例行記者會中回應，《反分裂國家法》明確規定了法律的底線與紅線。

習近平在中美元首視訊會晤談及台灣問題時表示，中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國大陸將不得不採取斷然措施。外界好奇，何謂「突破紅線」的具體行為？

朱鳳蓮對此表示，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，是祖國統一的最大障礙，也是民族復興的嚴重隱患。針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，大陸保留採取一切必要措施的選項。

朱鳳蓮表示，《反分裂國家法》明確規定了國家得採取非和平方式及其他必要措施捍衛國家主權和領土完整的幾種情形，明晰了法律底線、紅線。任何人不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

朱鳳蓮表示，希望更多台灣同胞認清「台獨」分裂的危害性和危險性，為了民族大義、台灣前途和自身利益福祉，挺身而出，與大陸同胞一道鏟除「台獨」禍根，共同挫敗「台獨」圖謀。

《反分裂國家法》只有短短10條，其中第8條規定：「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

本報記者追問，《反分裂國家法》對「突破紅線」的規定很模糊，有沒有一個明確的量化標準？例如：向美國購買軍火達到一定的金額？或是美軍在台灣協助訓練的人數達到一定的數量？或是修憲降低公投門檻的提案過關等等，就算是踩到紅線？

不過，朱鳳蓮並未明確回覆，只重申「《反分裂國家法》中有明確規定」。這段問答，在人民網發布的記者會文字直播全文實錄中被刪除。