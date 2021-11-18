香港文匯網報導，北京冬奧組委技術部部長喻紅在今天（18日）舉行的科技冬奧新聞發布會披露，5G訊號已覆蓋冬奧所有場館和道路，為超高清視訊、各項智慧服務等新的應用場景提供必要的網路連接。

喻紅表示，5G將在北京冬奧多個場景應用，目前訊號已覆蓋了北京冬奧所有場館和連接場館的道路，包括高速行駛的京張高鐵上也有了穩定、連續的5G訊號覆蓋。冬奧會高山滑雪、跳台滑雪、空中技巧等室外項目需要十分精準的氣象預報，氣象狀況決定了某些比賽項目是按時開賽，還是需要延遲舉行。在5G技術的加持下，冬奧氣象預測系統，可實現「百米級、分鐘級」精準氣象預報。在今年2月份測試活動中，根據氣象預報，對12場比賽、訓練進行了賽程調整。

除5G多場景應用外，北京冬奧會場館的建設也充滿科技感。喻紅表示，冬奧會在北京市區唯一新建的場館國家速滑館「冰絲帶」，採用世界跨度最大的單層雙向正交馬鞍形索網屋面，用鋼量僅為傳統屋面四分之一。被稱為「雪游龍」的國家雪車雪橇中心採用「毫米級」雙曲面混凝土噴射及精加工成型技術，1.9公里賽道一次性噴射澆築成型。國家游泳中心由水立方轉為「冰立方」，應用裝配式快速拆裝和調平動態監測技術，20天內完成「水-冰」場地轉換。首鋼滑雪大跳台研發了正四面體的模塊及正四面體連接節點，實現不同比賽的賽道剖面轉化。利用物聯網、人工智慧技術正在將鳥巢建設成為數位、低碳、智慧體育場館。