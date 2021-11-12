富邦媒（8454）12日公布雙11檔期的業績再創新高，為平日業績的3.5倍。

11月12~13日momo再祭出雙11好評返場活動，緊急補貨Apple蘋果、ARIEL、Panasonic國際牌、3M等品牌夯品，同時持續不間斷狂撒百萬紅包，11月12日「休閒圖書日」壓軸上陣。

2021年momo《雙11超狂購物節》檔期活動安排各式商品回饋、活動贈禮與搭配各銀行刷卡回饋等，豪氣擲出破億元momo幣超狂回饋，以超越歷年的好康活動，加上消費者網購習慣的加深，買氣、人流等各方表現皆繳出亮眼成績。

雙11檔期間，行動購物業績佔比近8成，可見掌上購物的趨勢顯著，及momo APP深受消費者青睞。

momo進一步根據銷售趨勢觀察，雙11檔期間消費者鎖定搶買平日躊躇難下手的高單商品，也趁著活動優惠囤貨生活備品，帶動3C家電業績為平日的3.6倍、美妝為平日的4.5倍、日用品為平日的4.5倍，三大類商品買氣狂飆。

其中，「品牌人氣王」包含ARIEL、3M、MUJI無印良品、Kleenex舒潔、NIKE耐吉、adidas愛迪達、LANCOME蘭蔻、理膚寶水、Staub以及Le Creuset。而展現強勁銷售力道的「品牌銷售王」則有Apple蘋果、Panasonic國際牌、幫寶適、ASUS華碩、dyson戴森、Estee Lauder雅詩蘭黛、Philips飛利浦、LG樂金、滿意寶寶、NEW BALANCE。

看好持續延燒的雙11購物熱潮，momo《雙11超狂購物節》加碼祭出11月12-11月13日兩日好評返場活動，持續「狂撒百萬紅包」，每日14場次不間斷送最高999 momo幣、漢堡王特惠餐、八月堂可頌滿$111加$11元多1件、劍湖山免費雙人套票。11月12日還有「休閒圖書日」壓軸上陣，精選居家健身、按摩器材、旅遊票券、書籍教具、露營戶外裝備等商品，全館最高回饋28％。