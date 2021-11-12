經濟部技術處協助推動循環經濟發展，讓纖維複合材料資源永續循環應用，以科技專案支持工研院研發碳纖維複合材料回收再利用技術，相較傳統電熱爐加熱回收法可減少兩至四成能耗，且回收過程中無有害氣體產生，同時，回收碳纖維成本較原生碳纖維可降低60％以上，未來可望協助國內複合材料業者解決每年3000噸廢棄物處理難題，創造循環經濟新商機。

為推動資源永續循環，邁向循環經濟，材料回收再利用為產業未來發展重要方向，經濟部技術處推動碳纖維複合材料回收再利用技術，開發複合纖維及樹脂材料回收技術與產品高值化再利用技術，建構碳纖維複合材料回收產業鏈，協助國內廠商突破技術門檻，轉型到綠色生產製造，提升產業國際競爭力。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，傳統碳纖維複合材料因回收後的纖維強度下降、再生性價比低，國內目前主要以掩埋、堆置及焚燒等三種方式處理，工研院透過新技術導入，以特殊樹脂降解液及2.45GHz微波熱分解處理方式，使碳纖維快速升溫至裂解溫度，進而在極短的數分鐘內將碳纖維附近的塑料快速裂解碳化，有效率地將複合材料及樹脂材料分離並回收使用，且回收後的碳纖維其機械強度可以維持原本的80％以上，材料特性近似新料狀態，使廢棄物變黃金，讓材料在循環系統中發揮最高的價值與應用性。 工研院建立的碳纖維複合材料回收技術流程快且能耗低，使回收成本大幅降低，吸引廠商導入意願，其回收的纖維及樹脂材料目前已成功製成手機零組件，未來更可擴大應用於3C、運輸、航太、建築等產業，透過材料處理及產品設計技術，協助產業實現永續發展目標。