台灣進入高齡化社會，銀髮族膳食營養補給保健食品商機龐大，台中金手獎得獎廠商「優品正源」，今（18）日舉辦「UMEC低溫電荷包覆胜肽專利技術」商轉應用發表會，同時研發推出銀髮族所需要的膳食營養新產品搶市！優品正源抱著回饋社會的心情，現場並公益捐贈一批市值逾20萬元的新產品給社區長照單位。

根據工研院推估，到了2025年，台灣高齡產業市場規模將達到3.6兆元，比觀光產業的產值還要大六倍；其中，占比最大的是老人醫療養護保健市場，主要以提供銀髮族在日常生活中，補充相關保健產品，藉以降低代謝衰退造成的風險，可收預防勝於治療的成效。

然而，目前許多市售保健產品所採用的流動床包覆方式，來因應避免腸胃道破壞分解的問題，受限於噴霧造粒製程會因為高熱破壞有效成分，且強大氣流會造成包覆效率不佳。

優品正源董事長張淑娟表示，隨著人口的老化及長壽，銀髮族膳食營養補給保健商機日益成長，惟如何避免腸胃道破壞分解，是業者共同努力的課題。優品正源開發出獨特發明專利「UMEC低溫電荷多層包覆技術」，透過多層包覆技術將容易被分解成胺基酸的胜肽-槲皮素保護，抗胃酸、膽鹽，到達腸道釋放，並同時解決寡胜肽-槲皮素入口風味不佳的問題。

優品正源開發能精細包覆技術，具備經濟效益、高品質、多醫學用途，可廣泛應用在粉末或是乳膏狀產品上、可作為緩釋技術與定位投放應用、可用不同材質包覆多層等四大優點，解決所有生技產業皆迫切的需求。

張淑娟說，優品正源「UMEC獨家專利低溫電荷多層包覆技術」已正式商轉發展代工服務，也同步開發出包覆銀髮族所需要的膳食營養品「好立健」、「鉻立穩」兩項應用產品。未來也可衍伸至其它口服性營養品與保健品的應用，成為可商業化包覆技術的生技食品製造廠。

優品正源位於台中市神岡區，擅長於銀髮族膳食營養補給品，擁有豐富醫療用病患特殊食品開發的技術與生產經驗，並長期與靜宜大學等大專院校進行產學合作。透過與學界專家有效分享產學資源，優品正源成功開發出年產銷數百萬包的「穀博士Dr.Bone沖泡營養品系列」等營養補給品，創下銷售佳績。

「穀博士Dr.Bone沖泡營養品系列」同時獲選台灣百大伴手禮及台中市十大伴手禮。目前優品正源的客戶涵蓋有醫療集團、貿易商、中西醫診所藥局、線上商城、海外客戶等。

值得一提的是，優品正源抱著回饋社會初衷，與靜宜大學USR暨永續發展中心合作，決定捐贈市值逾20萬元的「好立健」、「鉻立穩」新產品給社區長照單位，感謝社會大眾對優品正源產品的長期支持。今日捐贈儀式在台中市工策會總幹事黃于珊見證下，由優品正源董事長張淑娟、總經理蔡文生主持，靜宜大學副校長王俊權教授代為受贈。