臺灣銀行推動數位轉型及規劃全行數位化發展，將原「電子金融部」轉型為「數位金融部」，並於11月12日由臺灣金控暨臺灣銀行董事長呂桔誠、臺灣金控總經理魏江霖及臺灣銀行總經理許志文等人完成揭牌儀式。

為朝數位轉型願景邁進，臺灣銀行傾力推動各項興革，率先各家公股行庫於2019年11月成立創新實驗室(InnoLab)，對內整合跨部處創新動能，對外導入創新科技應用於金融商品、服務方式及商業模式。為激盪行員多元數位服務能量，於今年2月籌辦優化分行作業流程創意競賽，而為培育跨業務職能之數位專才，於今年8月啟動數位轉型種子人員計畫輔導專案，並同步啟動數位轉型旗艦計畫，盼以使用者為中心打造實用、優質的客戶體驗。

臺灣銀行規劃數位化發展藍圖，透過電子金融部轉型為「數位金融部」並整合創新實驗室共享資源，同時擬定數位轉型旗艦計畫之學習方法論及典範案例，以重新定義各單位於數位轉型中的角色定位，並重構跨部處協作模式。

數位金融部為臺灣銀行數位轉型的推動與執行單位，以實踐數位化、推動數位轉型為使命，在「業務與管理單位」與「資訊、資安與法遵單位」之間，扮演促進溝通、協調與協作之整合介面。

數位金融部的關鍵角色與功能含括持續性地規劃並推動數位轉型之有效執行，統整數位營運與跨部門協作，培育數位文化與跨領域之數位人才，導入相關創新科技及資料科學於業務及商業模式之中，並回饋營運模式之改善機制。

透過本次數位金融部的組織再造，期能提升臺灣銀行因應各種數位衝擊的能力，將可引領臺灣銀行在數位轉型的道路上創造新一波的成長曲線。