勤美（1532）集團受惠「勤耕延吉」、「璞真仰睦」雙建案自Q3起完工交屋，及金屬成型事業的業績同步成長，挹注前三季EPS達1.41元，逼近去年一整年的1.47元，年增率高達3.9倍。

由於Q4新建案持續交屋認列，推升勤美前十月合併營收143.58億元，年增率達47.18％。法人表示，勤美建設事業今年估可貢獻50億元、倍增業績，加上金屬成型本業營收大幅成長，預估勤美2021年EPS上看3元有望。

勤美表示，金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從「鑄造」升級為「高端精密部件」的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件。

勤美集團在大陸擁有蘇州廠、天津廠及今年5月新開出產能的武漢新廠。勤美強調，金屬成型事業過去幾年加強投入環安衛的整治，能耗較當地同業減少二至三成，已取得社會責任優良企業及綠色供應鏈的各項認證，長期而言，在中國推動環保政策帶動下，有利勤美金屬成型事業在全球市占率進一步提升。