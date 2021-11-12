彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮畜禽肉蛋產品，從20日起連續周，分別在溪州公園、溪湖糖廠、社頭鄉果菜批發市場、田中鎮頂潭里望高瞭舉辦活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮畜禽肉蛋產品，從20日起連續周，分別在溪州公園、溪湖糖廠、社頭鄉果菜批發市場、田中鎮頂潭里望高瞭舉辦活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮畜禽肉蛋產品，從20日起連續周，分別在溪州公園、溪湖糖廠、社頭鄉果菜批發市場、田中鎮頂潭里望高瞭舉辦活動。（吳敏菁攝）

彰化縣的畜產數一數二，包括蛋雞、肉羊、乳牛的飼養量都全國第一，養豬頭數是全國第三，但年產值超過100億元；彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮畜禽肉蛋產品，從20日起連續4周，分別在溪州公園、溪湖糖廠、社頭鄉果菜批發市場、田中鎮頂潭里望高瞭，為彰化畜禽產品打響知名度。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣1年可提供雞蛋約33.8億萬顆，鴨蛋也有1.3億顆，平均全國每2顆雞蛋就有1顆是來自彰化；鮮奶總產量1年約11.2萬公噸，占全國1／4，透過這些畜禽產品整合行銷，希望讓大家知道好吃的優質畜禽產品都在彰化。

20日在溪州公園推出以生鮮禽肉蛋品為主的「雞同鴨賞禽品節」、28日在溪湖糖廠推出「彰化御品咩咩羊肉節」、12月4日於社頭鄉果菜批發市場推出「彰上名豬豚肉節」，12月11、12日於田中鎮頂潭里望高瞭壓軸辦理「彰化乳牛節暨田中鎮農會奔向幸福百年榮耀推廣活動」，結合農會100週年慶一起辦理，民眾可於現場掃描參加摸彩。

王惠美表示，在這段期間，彰化還有好幾場活動，包括13、14日在公路花園舉辦「2021花鄉田尾嘉年華」，20日起至12月12日在縣立美術館及八卦山周邊等地辦理國際藝術節，來彰化有藝術品可看，有好吃的禽肉品，也有花可欣賞，CP值非常高，再加上來彰化每消費200元還有一次摸彩機會，花越多越有機會中獎，憑收據、發票、台灣pay消費明細，可上網登錄，一張發票最多可兌換10個序號。