對棒球充滿熱血的千禧世代，總是礙於金融小白身份無法成功申辦，無法收藏到喜愛球員所發行的運動聯名信用卡，每每只能遙望興嘆，對此，遠東商銀Bankee社群銀行為實現千禧世代渴望珍藏球員聯名卡的夢想，與味全龍合作推出全臺首張棒球聯名金融卡，只要年滿20歲即可順利申辦，要滿足年輕世代渴望珍藏喜愛球員聯名卡的心願。

遠東商銀表示，對於捨不得使用聯名金融卡，只想純收藏的球員粉絲們，只要透過無卡提款功能提領現金，不需使用金融卡就能讓卡面得以完整保存。年輕世代可收藏兼儲蓄，完成聯名金融卡申辦，還能獨享新臺幣5萬元額度內，6個月1.6％活存利率，約為平均活儲年利率0.15％的10倍。

這次棒球聯名金融卡面活動，是由三位指標選手共同擔綱，遠東商銀指出，包括「龍王」之稱，具豐富旅外經驗的當家左投王維中；受大聯盟球探讚譽有佳，日韓媒體甚至以「超怪物新人」稱呼的徐若熙；中職史上最年輕第四棒「內野砲」，打擊長程火力凶猛，有小張泰山之稱的劉基鴻。

龍迷將一次擁有三個指標性龍將，象徵的是味全龍震撼回歸，睽違21年重回中職一軍賽場，遠東商銀Bankee社群銀行與近十萬個龍迷們共同見證龍魂再現、龍魂不滅之氣勢。

遠東商銀說明，近期將於味全龍粉絲團推出聯名金融卡貼文，只要於該貼文按讚應援，加碼參加味全龍VIP Room包廂抽獎，有機會可獲得包廂觀看精彩棒球，最多一次可帶10位親友共同前往，一次滿足收藏兼賺活存優利，再加碼體驗包廂看球。Bankee力邀全台近十萬個龍迷共同珍藏，首波聯名金融卡珍藏版限量3000套，龍迷們可於味全龍官方粉絲團Bankee聯名金融卡指定連結。