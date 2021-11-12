財政部表示，截至10月，主管今年度稅課收入累計實收數1兆7824.44億元，較分配預算數增加2818.22億元，約18.78％，主要是營利事業所得稅、證券交易稅及營業稅增加所致。

立法院財委會15日將審查111年度中央政府總預算案財政部及所屬單位歲入預算，財政部12日送到立法院的書面報告，就今（110）年度主管歲入預算執行情形指出，110年度歲入預算截至10月底，累計實收數新台幣1兆8287.29億元，較分配預算數增加2856.36億元，約18.51％。

其中，主要是稅課收入增加最多，截至10月，稅課收入累計實收數1兆7824.44億元，較分配預算數增加2818.22億元，約18.78％。又以營所稅、證交稅、營業稅增加最多，營所稅實收數6100.42億元，證交稅實收數2299.66億元，營業稅實收數2311.65億元。

至於營業盈餘及事業收入，累計實收數134.08億元，與分配預算數134.43億元相當。

財產收入，累計實收數244.39億元，較分配預算數198.54億元，增加45.85億元，約23.09％，主要是國有非公用財產的權利金及土地售價收入增加所致。

規費及罰賠款與其他收入，累計實收數84.38億元，較分配預算數91.74億元，減少7.36億元，約8.02％，主要是財務罰鍰及滯納金等收入減少所致。

另外，歲出預算執行情形，今年度截至10月底，歲出預算累計支出數1298.92億元，為分配預算數1466.95億元的88.55，財政部表示，執行情形尚屬正常。

財政部指出，明（111）年施政有六大重點，包含：健全政府財政，維護財政永續；優化稅制稅政，維護租稅公平；數位海關多元服務，智慧科技高效查緝；多元運用國家資產，創造資產活化效益；導入創新資通訊技術，增進財政資料加值效益；引導重大公共基礎建設，優先利用促參模式引進民間投資。