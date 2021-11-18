中鋼前10月合併稅前淨利大賺705.82億元、年增3401％ 15:402021/11/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)自結10月份合併稅前盈餘為86.49億元、月減3％，累計合併稅前盈餘達到705.82億元、年增3401％，每股稅前盈餘約4.48元，創歷史新高。 銀行貢獻新約保費 前十月達58.5％ 《類股》通膨加速利率正常化 金融指數再創1997以來新高 #中鋼 #合併稅前淨利 #大賺 #合併稅前盈餘 #累計合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元太Q4更旺 明年產能增逾1.3倍 04:102021/11/18 證券．權證 新光三越站前店周慶首日禦寒商機夯 被胎1小時狂賣200組 14:292021/11/18 生活 《光電股》佳凌車用＋元宇宙 明年業績拚增2位數 11:592021/11/18 財經 氣立前三季營收及獲利創同期新高 全年有機會雙雙改寫新高 11:392021/11/18 財經 熱門股－和成 多方氣盛有利續攻 04:102021/11/18 證券．權證 北市大戶囤16房 自行補稅17萬 04:102021/11/18 金融．稅務 《鋼鐵股》新光鋼前3季賺贏歷年全年 Q4續強 13:242021/11/18 財經 業外本業補 玻陶廠獲利嗨 04:102021/11/18 證券．權證 長聖提前轉盈 明年首度配發股利 04:102021/11/18 證券．權證 空軍參謀長：我國戰機軍力排名全球前15 04:102021/11/18 焦點要聞 《鋼鐵股》中鋼10月獲利月減3％ 前10月稅前EPS4.47元 14:492021/11/18 財經 財經熱門新聞 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 要聞 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 「華南期姬」美女桌曆被盯上 金管會：要符合社會期許 - 財經 - 工商 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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