中鋼(2002)自結10月份合併稅前盈餘為86.49億元、月減3％，累計合併稅前盈餘達到705.82億元、年增3401％，每股稅前盈餘約4.48元，創歷史新高。

銀行貢獻新約保費 前十月達58.5％
《類股》通膨加速利率正常化 金融指數再創1997以來新高
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