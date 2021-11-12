拜登政府力拼1.75兆美元社福氣候支出案過關，但美國通膨率創30年新高，總統拜登的大灑幣法案引來加劇物價壓力的批評，拜登推動的經濟議程恐又面臨阻礙，而高通膨也將成為拜登新的政治夢魘。

美國勞工部10日公布，汽車、汽油、雜貨、家具無一不漲下，10月消費者物價指數 （CPI）年升6.2％，來到30年新高，連續5個月飆破5％。

通膨居高不下，共和黨又將批評砲口對準民主黨的近2兆美元社福氣候支出案。眾議院目標下周通過這項名為「重建美好未來」（Build Back Better）法案，然後送交參議院表決。

共和黨一致反對拜登提出的社福氣候支出法案，更不贊同為替法案籌措財源，準備對富人加稅。周三出爐的最新CPI數據更坐實共和黨指控，痛批當前的高通膨並非暫時現象，情況如此重，都要歸咎於拜登政府糟糕的經濟政策。

照穆迪分析（Moodys Analytics）估算，拜登政府推出1兆美元基建法案，外加2兆美元社福氣候支出案，將導致2022至2024年的平均通膨率增加0.3個百分點。

拜登日前表示，緩解通膨和供應鏈瓶頸挑戰，仍是政府施政的優先要項，而外界對他經濟議程的批抨，他也一一反駁。

拜登指出，近日國會通過的跨黨派基建法案，有助紓緩交通瓶頸。而「重建美好未來」方案獲批准後，可減輕家庭支出負擔。

拜登一方面強調薪資上漲及失業率下降等正面經濟消息，另一方面坦承通膨問題造成美國家庭的痛苦。

10月的數據加深美國民眾的通膨隱憂。每去一趟超市都看到雞蛋、肉類等基本食物漲價，全國汽油均價漲到每加侖3.4美元。

拜登的民意支持度已跌破5成，高通膨問題若未緩解，恐進一步威脅他的政治地位。拜登警覺到嚴重性，一改數月前指物價上漲只是疫情暫時性副產品的說法，強調通膨進一步升溫，他將致力抑制物價。