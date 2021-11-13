5月中疫情大爆發，許多民眾減少外出，避免搭乘大眾運輸工具，不少捷運族因此沒領取到「常客優惠」回饋金，據統計，去年5月至7月未領取比例僅1％、約380萬元，北捷宣布，11月15日至12月31日止，將開放乘客持票卡至各車站旅客詢問處補領。
北捷去年2月取消持電子票證搭捷運的8折優惠，將政策改為「常客優惠」，只要每月搭車滿11次以上，即可取得資格，接著再依據搭乘次數來算，提供10％至30％不等的現金回饋，當月回饋金可於下個月刷卡時自動加值到悠遊卡，領取期限也從原本6個月延長至1年。
北捷表示，今年5到7月三級警戒期間，旅客不便外出，導致逾期無法領取回饋金，統計2020年5至7月應回饋金額為4.12億元、已回饋4.08億元，目前領取比例99％，還有1％尚未領取，總金額約380萬元，尚未領取回饋金大約5萬張卡。
北捷表示，自11月15日起至12月31日止，逾期未領的旅客可持票卡至各車站旅客詢問處辦理補領回饋金，存入電子票證的電子錢包。同時，今年三級疫情警戒期間逾期未領取回饋金的「台北捷運GO 」APP綁卡會員，也會同時發送簡訊通知補領。
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