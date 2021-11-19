北區國稅局長王綉忠致贈以保育類台灣藍鵲為設計主題，象徵金酒團隊合作，展翅高飛的台華窯紀念品，由金酒董事長黃怡凱代表接受。（李金生攝）

北區國稅局與金酒團隊一起加油，祝福金酒揮別疫情，再創營業佳績。（李金生攝）

連年在國際大賽拿下金牌獎的金酒公司，再獲財政部及北區國稅局〈2021年度績優營業人獎〉，跨海頒獎的北區國稅局長王綉忠肯定金酒以團隊合作用心經營，厚植國家財稅收入的成果，在獲獎率僅萬分之2.5的角逐中脫穎而出，實至名歸堪為楷模。

財政部鼓勵公司行號誠實開立發票，年年舉辦「開立統一發票績優營業人」選拔，重點條件是誠實開立統一發票或電子發票，配合政府政令宣導及推動電子發票具有顯著績效者，且最近2年內沒有短、漏開統一發票、逾期申報銷售額情形，也沒有符合稅務違章案件減免處罰標準規定以外的違章欠稅（含關稅）紀錄，或違反環保、勞工及食安衛生等相關法律情況。

金酒公司完全符合相關選拔要項外，在新冠疫情期間，更接受縣府徵召專線產製75度防疫酒精，提供鄉親使用並支援台灣縣市，成功防止疫情擴散，也讓金門成為全台為唯一零確診縣市，優質企業表現廣獲好評，此次在北區國稅局轄區營業人高達54萬237家中脫穎而出，獲財政部核定為110年度136家績優營業人之一，獲獎率僅萬分之2.5，十分不易。

金酒董事長怡凱表示，金酒公司善盡企業社會責任，持續敦親睦鄰與協辦社區活動外，也投入環境保護與公益慰問，長期以來的體育贊助，更在今年金門子弟李洋勇奪奧運男雙金牌中開花結果，未來將持續創作營運業績，回饋社會大眾。

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