林俊梧（右）及副縣長陳正昇（左），被南投縣長林明溱倚為股肱。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

林俊梧（右）是陽光型男，讓人如沐春風。（廖志晃攝） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

前南投市長林俊梧，歷任縣議員、南投縣社會及勞動處長與行政院中辦副執行長等職務，畢生戮力從公，總是從平民百姓角度思考，堪稱公門修行典範；由於他個性瀟灑，陽光型男更讓人如沐春風。日前，林俊梧告別人生，將於14日在南投殯儀館舉行追思會。

1989年，林源朗參選縣長，林俊梧擔任他的隨行祕書時，注意到國內政治環境遽變，也對解嚴後的社會議題高度關切；林源朗當選縣長後，鼓勵林俊梧從政，1990年他首度參選，就當選南投縣議員。

林俊梧在議員任內，關心地方基礎建設、觀光及綠資源保護，集集綠色隧道就是當年他與多位保育人士，推動《學校公共園區及行道樹保育辦法》的成果，也是全國第一個議會立法的縣級法規；更與議員同仁配合縣長林源朗，推動日月潭成立國家級公園，由中央接管挹注經費，才有今天日月潭全新面貌。

1994年，林俊梧轉換跑道當選南投市長，將全新的都市計畫圖送到每個家庭，讓大家知道南投市未來建設方向，包括連結中興新村與南投市區的「祖師大橋」、三和大排加蓋為停車場、貓羅溪整治、興建綠美橋、打通華陽路、擴寬南陽路、市立托兒所與圖書館開工，及建立汙水廠等前瞻建設。

林俊梧在八卦山開發「猴探井」風景區，帶動農特產行銷與觀光；規畫興建的市政大樓，在921地震中屹立不搖，讓南投市災後重建工作能夠從容不迫。

1998年卸下市長職務後，林俊梧回歸自營事業，因熱心公共事務且政商人脈深厚，還擔任台灣省政府顧問、國民黨中央委員、南投縣商業會理事長、灣省諮議會議員。

2009年，林俊梧出任行政院中部辦公室副執行長；2014年，南投縣長林明溱延攬林俊梧擔任社會及勞動處長，任內推動福利社區化、積極關懷弱勢、發展社區產業，還創新開辦「社區產業電子商業網」及「社區學習網」計畫，南投縣社區發展獲評選全國第1名。

林俊梧痌瘝在抱，對民間疾苦感同身受，經常感慨社會上怎麼那麼多艱苦人，因此，家屬決定捐贈1輛救護車給南投縣政府，讓傷患能夠及時獲得救援，也讓林俊梧關愛社會的熱情延續不息。