拜登打擊大陸半導體產業不遺餘力，日前晶片製造商英特爾（Intel）遭爆資助大陸晶片企業，如今又有消息傳出，英特爾希望透過擴增大陸成都廠現有產線，以緩解如今供應鏈的緊繃情形，然而卻被白宮以國安問題為由，否決英特爾在大陸的擴產計畫。

據美國財經媒體報導，1名知情人士透露，英特爾計畫藉由擴增大陸成都1家生產矽晶圓的廠房，以利減輕全球供應鏈壓力，相關產線預計2022年底上線；此外，英特爾同一時間也持續在尋求美政府的幫助，加強在美的研究和生產。

然而，據該名人士表示，這項計畫在近幾周提出後，即遭受拜登政府官員強烈反對。

據另1名知情人士指出，在和拜登政府協商後，英特爾在大陸擴產的計畫已經不復存在，但這種情形可能會再度上演，而和其他半導體公司一樣，英特爾正在等待美國晶片法案520億美元的補助通過，有鑑於此，美國可能需要在英特爾的補助中，增加額外的條件。

部分共和黨議員也認為，這筆津貼不應毫無額外條件，以防這些公司一面接受美國政府的補貼，另一邊卻持續向大陸挹注資金。

英特爾發聲明指出，仍對其他解決方案持開放態度，這些解方對滿足半導體需求至關重要，對半導體創新和經濟的重要性也不言而喻。

英特爾表示，該公司已和拜登政府討論多種方式，兩方的共同目標旨在解決晶片短缺的問題，目前正致力於擴增現有半導體製造業務，並計畫於美國投入200億美元、歐洲10年內投入800億歐元新建晶圓廠。