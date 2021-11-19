據央視新聞報導，當地時間11月19日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫向媒體表示，俄總統普丁收到了在北京冬奧會開幕之際訪華的邀請。在所有細節達成一致後，俄方將與中方共同宣佈這一行程。

不過，美國總統拜登週四（11月18日）證實，美國正在考慮對北京冬季奧運會進行外交抵制，此舉旨在抗議中國對人權的打壓。中國外交部發言人趙立堅今天（19日）在例行記者會中回應，運動員才是冬奧的主角，美方就人權問題指責中國，這不符合事實，完全站不住腳。

趙立堅強調，新疆事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力以任何名義任何方式干涉。美方抹黑新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」，對中國人民來說，這簡直就是笑話。美方還就其他人權問題對中國進行指責，更是不符合事實，完全站不住腳。

趙立堅重申，北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。

趙立堅表示，中方堅信，在奧林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，中國一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際體育事業的健康發展。

北京冬季奧運會將於明年2月4日至20日舉行，隨後還將舉行2022年冬季殘奧會。