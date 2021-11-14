美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於台灣時間16日上午舉行視訊會議。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於台灣時間16日上午舉行視訊會議，香港《南華早報》昨（13）日引述消息人士指出，習近平預計在會議上提台灣安全及多國抵制北京冬奧議題。

美中關係持續緊繃，外界期待藉由兩國元首直接交涉來穩定關係，儘管雙方都不預期此次會議能產出具體成果或共同聲明，不過《南華早報》引述1名熟悉會議準備的人士指出，預計習近平將在會議上討論台灣安全狀況及國際社會抵制北京冬季奧運的議題。

報導指出，拜登與習近平明年都可能得花費更多精力聚焦國內政治，一方面大陸將召開20次全國代表大會（20大），拜登將面臨期中選舉，因此16日的會議是兩人能夠緩和兩國局勢的難得機會。

此次會議正值台海局勢升溫及華府關切北京的核武能力，昨日大陸外交部長王毅在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的通話中表示，台灣獨立是台灣海峽和平與穩定的最大威脅，他也強調此次會議是國際關係中的大事，雙方應該相向而行，確保會議順利成功，推動中美關係重回健康、穩定發展的軌道。

另外，針對新疆與香港人權問題，國際社會抵制北京冬奧的呼聲愈來愈大，據信七大工業國集團（ Group of Seven）國家正在討論透過外交手段抵制北京冬奧。

不過自3月在阿拉斯加的唇舌激烈交鋒後，華府與北京的關係已有改善，消息人士指出，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月訪問天津與大陸外交官員會晤時，美中兩國已悄悄恢復工作層級對話，以討論雙方之間的主要衝突，據信雙方已原則上同意將鬆綁學生簽證。