宜蘭縣警察局礁溪警分局月初接獲線報，指礁溪鄉一棟鐵皮屋內有開設天九牌職業賭場，警方獲知賭場有層層防護網，依照現場狀況兵分四路，一舉查獲賭場主持人賴姓男子與賭客等共17人。

警方今天（14日）表示，這家隱身在鐵皮屋內的天九牌職業賭場，是在鐵皮屋的2樓聚賭，為躲避警方查緝，在鐵皮屋前、後門都裝設監視器監控，賭場主持人賴姓男子還指派1名鄭姓男子在鐵皮屋對面把風，另1名鄭男則在2樓門口坐鎮。

警方攻堅決定兵分四路，13日持法院核發的搜索票，3路人馬分別從鐵皮屋兩側側門、後門潛入，警方再對鐵皮屋前把風的鄭姓男子表明警察身分，並制止他使用手機聯繫賴姓男子與賭客等人逃逸。

就在警方攻堅的同時，鐵皮屋內賭客察覺有異後紛紛流竄，但在優勢警力下，查獲14名賭客，14名賭客依違反社會秩序維護法裁處，賴姓男子與負責把風的2人依賭博罪嫌送辦。

警方在現場查扣賭具天九牌1副、骰子9顆、監視器設備及賭資5890元，警方表示，賴姓男子是以300元為基準，賭客如壓注贏300元，賭場可抽10元，600元可抽20元，扣除便當等開支一天可獲利2000至3000元。