拜習會即將登場，美國國務卿布林肯12日與中國國務委員兼外長王毅通話，對北京持續施壓台灣表達關切，並呼籲北京透過對話和平解決台海議題。外交部今天感謝拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣。

外交部表示，美國國務院於美東時間本月13日發布有關國務卿布林肯本月12日與中國外長王毅通話的聲明，布林肯在會談中強調，美國對台海和平與穩定具有長遠利益，並對中國持續在軍事、外交、經濟方面施壓台灣表達關切，呼籲中國透過有意義對話，以和平且符合台灣人民期望與利益的方式解決兩岸議題。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部感謝拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持堅若磐石（rock-solid），並以實際行動力挺台灣。

他說，面對中國政府的軍事、外交及經濟威脅，台美雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，我國政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，並持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。