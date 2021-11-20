大陸《環球時報》20日引述《衛報》澳洲版19日專訪中國駐澳洲代理大使、臨時代辦王晰寧報，王晰寧表示，澳洲曾被看作國際機構和國際體系的追隨者、支持者，被視為二戰後的和平愛好者。但澳洲與美英締結三邊安全夥伴關係（AUKUS），要建造至少8艘核動力潛艇，王晰寧質問：「人們都知道，核動力潛艇就是用來針對遠距離的目標發動遠端攻擊。你們打算攻擊誰呢？澳洲不再是和平愛好者、和平護衛者了嗎？變成揮舞砍刀的好戰者了？」

報導稱，自本月初中國駐澳大使成競業離任後，王晰寧是中國駐澳最高級別外交官。王晰寧在採訪中表示，自從兩國建交以來，中國對澳政策從未發生改變。但過去幾年，澳方對於中國政治、經濟、貿易和技術進步等方面的觀察都相當片面，甚至出現惡意解讀。這導致澳對華採取一系列消極行動和消極政策，而這些行動和政策都以極不尊重中方的方式進行，冷酷而武斷。更為糟糕的是，大約從5年前開始，澳方所採取的消極舉動，其軌跡與美國前政府對華發起的攻擊是一致的，無論是議題還是時機方面都與美國保持一致。

《衛報》稱，中國外交官所稱的澳方「冷酷而武斷」的舉動，包括澳政府2018年禁止中國華為公司參與澳洲5G網路建設，今年早些時候取消澳維多利亞州與中方簽署的「一帶一路」合作協定，以及澳政府對中國企業設置的投資壁壘。王晰寧表示，澳方並未就這些問題與中方開展應有的討論，也沒有作為合作夥伴應該進行的談判。

《環時》引述報導，部分澳政治人物近期頻繁炒作「台海可能發生衝突」話題，尤其是澳防長達頓。王晰寧表示，政客有義務遵循政府制定的政策，也應該盡最大努力讓對華關係走向更光明的未來，而不是做任何會導致兩國關係更加惡化的事情。

王晰寧在專訪談及澳政府9月宣布與美英締結三邊安全夥伴關係（AUKUS）話題。他表示，與世界上以及本地區很多國家一樣，中方對AUKUS深表關切。但對核動力潛艇更應該感到擔憂的，是澳洲民眾。首先是核安全。「澳洲沒有核技術能力，無法保證不會出現問題，不會發生事故。如果出現問題，政客們是否做好準備向墨爾本和阿德萊德的民眾道歉？」他表示，澳洲民眾應該擔憂的第二件事是國家的品牌。「試圖獲得核動力潛艇肯定會對現行核不擴散體系造成衝擊。所以，澳洲想要變成破壞國際體系的搗蛋鬼嗎？」

「中國外交官暗示，不會解凍中澳部長級會談」，路透社19日稱，中澳關係惡化後，中方凍結了與澳方的部長級溝通。王晰寧表示，部長級會談需要恰當的氛圍和具體成果，不能為對話而對話，不能空談。澳方高級官員不斷說中國是威脅，不斷說澳洲可能會捲入中國某些地區的軍事衝突，這沒有給開展部長級會談營造有利環境。

澳媒普遍預計，中澳關係面臨新的不確定性。澳方即將公布情報機構對中國企業租借澳達爾文港的審查結果，媒體預測澳聯邦政府可能將以「危害國家安全」為由否決該契約。王晰寧表示，如果澳情報安全部門再次把手伸到正常的商業運作中，他對此不會感到驚訝。中國政府是負責任的政府，也是具備成熟外交機制的政府。「如果事情發生了，我們就必須做出回應」。