在近年中澳關係緊張下，中國政府此前全面喊停進口澳洲煤炭。然而，為了彌補當前境內煤炭供應缺口，中方近期首次為進口澳洲煤炭辦理了清關。數據顯示，10月份中國進口了279萬噸澳洲煤炭，這或顯示了中國意在彌補國內煤炭供應的缺口。

多維財經網24日援引外媒報導，中國海關資料顯示，10月份中國進口了279萬噸澳洲煤炭，這些煤炭可能是之前未獲清關而滯留中國港口的貨物。隨著中澳關係惡化，中國從2020年底就沒有放行澳洲煤炭進口。報導稱，這些煤炭大部分是用於取暖的動力煤，但也包括鋼鐵廠使用的77.8萬噸焦煤。

中國海關資料上次記錄自澳洲進口煤炭是在2020年11月，今年10月份美國分析機構Wood Mackenzie估計，中國港口有大約500萬噸澳洲焦煤和300萬噸動力煤正在等待清關。

經濟觀察網先前曾經報導，2020年10月份從澳洲港口運載動力煤的中國船隻，其國內貨主突然接到通知，自2020年11月6日起停止進口澳洲煤炭，導致這些還在路上的船隻抵達後，不得不在中國的港口等待靠岸。不願低價轉銷他國的業主，只能持續付出高昂的船隻使用費和碼頭堆場費。

但在今年10月初，傳出中國政府已允許卸載少量的澳洲燃煤，可見中國電力短缺的情況已相當嚴重。