英國女王伊麗莎白二世因背部扭傷，臨時不出席14日舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）活動。

英媒報導，英國女王伊麗莎白二世因背部扭傷，臨時不出席今（14）日舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）活動，女王10月住院檢查後就未出席公開活動。

英國天空新聞網（Sky News）報導，高齡95歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）原訂今日參加在戰亡將士紀念碑（Cenotaph）舉行的國殤紀念日儀式，這是她上月住院1晚接受身體檢查、並且奉醫囑持續休息以來首度公開露面。

不過就在舉行儀式前，白金漢宮發布聲明宣布，「女王扭傷背部，今天早晨非常遺憾地決定不出席今日在戰亡將士紀念碑舉行的國殤紀念日禮拜。」

聲明強調女王對於錯過這次禮拜感到「失望」。

據了解，女王的背部傷勢與先前住院檢查、及近期醫生建議休息的醫囑無關。

英國《太陽報》（The Sun）報導，雖然女王臨時缺席國殤紀念日禮拜，不過包括查爾斯王子在內等王室成員仍會代替她出席。

路透社引述消息人士指出，女王仍希望下周就能恢復公務日程。

不過女王上個月才住院檢查1晚，後續持續休養未出席公開活動，如今又臨時取消她認為最重要的年度活動國殤紀念日禮拜，也增添外界對她身體狀況的擔憂。

女王在位期間一共只缺席6次國殤紀念日禮拜，缺席理由包括懷孕及出訪。