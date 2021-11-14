陸媒指宏都拉斯總統訪台是金元外交，外交部駁斥。總統府提供

大陸《環球時報》報導「金元外交没有出路！宏都拉斯總統訪台，島内網友諷：台當局準備給多少錢？」外交部今晚駁斥表示，葉南德茲訪台就是要代表宏國政府與人民向我國政府表達誠摯的謝忱，特別是在中國文攻武嚇之際，以具體行動展現兩國堅定的友誼，深具重要意義。

外交部副發言人崔靜麟表示，宏都拉斯是我國在中美洲地區的重要友邦，兩國建交80年以來，各項合作計畫成果豐碩，深獲宏國人民及政府肯定。

他說，葉南德茲總統本（110）年11月12日至14日親自率團訪台，目的就是要代表宏國政府與人民向我國政府表達誠摯的謝忱，特別是在中國對台灣人民進行文攻武嚇，造成區域情勢緊張之際，以具體行動展現兩國堅定的友誼，深具重要意義。

外交部譴責中國政府所屬官方媒體卻公然散布假新聞，包括「金元外交」、「外交部準備給多少錢」等報導，在國際社會公然造假、說謊。並強調，這種嚴重違反國際新聞守則的做法，也只有中國政府的官方媒體敢這樣習慣性地惡搞硬幹。