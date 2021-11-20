更新LINE就可領60元，不少人實測都成功收到。（圖／翻攝自LINE）

只要更新LINE就可領60元抵用券，除了可用在7-ELEVEn之外，還可以用在麥當勞、星巴克等地方，引發網友暴動，不少人實測發現真的有收到，沒有即時更新的民眾，也可以嘗試點進去以下的連結領取看看。

一名網友昨晚在PTT上發文表示，剛剛收到LINE的官方通知「發放60元抵用券」，有限制票券可用的地方，但還算可以，結帳時可以在頁面上做選擇。原PO並提醒大家注意抵用券的使用期限只到11月30日而已。

不過，是否有領取到60元的抵用金，網友留言分成兩派，幸運兒登入LINE Pay頁面驚呼「還真的有耶！」並表示自己根本不記得何時更新系統，但也有大批網友哀嚎說，刷了好幾次頁面都沒有。「早就更新了，但剛剛看沒有QQ」、 「沒收到」。

而《中時新聞網》的編輯實際測試發現，可以從官方「Line Pay」的對話中找到「領券連結」，只要按進去以後就可以領取到面額不同的抵用券，三張加起來剛好是60元整，使用期限至11月30日為止。

更新LINE就可領60元，消息引網暴動。（圖／翻攝自LINE）

據了解，這個活動是為了鼓勵用戶更新，LINE大方送出60元的抵用券，參加的規則是在11月11日前更新完畢，且參加活動前必須先進入LINE Pay的畫面，點選設定進入服務條款的頁面，接著找到「行銷資訊提供政策」勾選同意。所有步驟完成之後，就能領到面額30、20和10元的折扣金各一張，總共加起來是60元。

另有大批網友實測後發現，現在立刻將LINE更新，如果找不到LINE Pay的對話框，也可以點選以下的三個網址，同樣可以成功領到60元。「順利領到了」、「使用連結才成功領到，謝謝提供」、「感謝連結，好人一生平安」。